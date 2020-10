Celta Vigo-FC Barcelone : les compositions d'équipes

Suite de la 4e journée de Liga ce jeudi soir avec à 21h30 le déplacement du FC Barcelone sur la pelouse du Celta de Vigo rencontre (à suivre en direct commenté sur FM). Pour les Catalans, il s'agira seulement de leur deuxième match de championnat depuis la reprise de la saison 2020-21. Lors de leur première rencontre, les Blaugranas, désormais entrainés par Ronald Koeman, ont impressionné contre Villarreal (4-0). Il faut donc poursuivre sur cette lancée contre une équipe de Vigo toujours invaincue en 3 matches (1 victoire, 2 nuls).

Les deux formations se présentent en 5-3-2 et 4-2-3-1 ce soir en Galice. Du côté du Celta, entrainé par Oscar Garcia, l'attaque Denis Suarez-Emre Mor-Iago Aspas a de quoi poser de sérieux problèmes à l'arrière-garde catalane. Du côté du Barça, l'artillerie lourde sera de sortie avec un quatuor Antoine Griezmann-Philippe Coutinho-Ansu Fati-Lionel Messi. Le spectacle devrait être au rendez-vous ce soir !

Celta : Villar - Mallo, Aidoo, Murillo, Fontan, Olaza - Tapia, Gabri Veiga, D. Suarez - Emre Mor, Iago Aspas

FC Barcelone : Neto - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba - Busquets, de Jong - Coutinho, Griezmann, Fati - Messi

#Culers! Here is YOUR starting XI for #CeltaBarça! pic.twitter.com/FZFAXxO87q