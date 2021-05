Rennes : Bruno Genesio était en colère contre ses joueurs après le penalty polémique

La suite après cette publicité

L'action a surpris tout le monde. Juste avant la mi-temps, l'arbitre de la rencontre entre le PSG et Rennes a été sollicité par ses collègues de l'arbitrage vidéo pour une faute commise dans la surface sur le latéral francilien, alors que ce dernier avait déjà tiré au but. Un fait de jeu qui a permis aux Rouge-et-Bleu d'obtenir un penalty contesté et d'ouvrir la marque. Et à la mi-temps, le coach rennais, Bruno Genesio, a eu une réaction étonnante vis-à-vis de ses joueurs.