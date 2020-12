Droits TV : les dessous de l'offre de Canal+ à la LFP

La fin d'un long feuilleton. Nouveau diffuseur de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT à partir de cette saison 2020-21, Mediapro et sa chaîne Téléfoot étaient attendus au tournant. Mais le groupe sino-espagnol, qui voyait les choses en très grand, n'a pas été du tout à la hauteur des attentes placées en lui. Seulement quelques semaines après le début du championnat de France, Mediapro a refusé de verser les traites pour le paiement des droits télévisés en octobre (172 millions d'euros) puis en décembre (153 millions d'euros).

Face à cette situation, la Ligue de Football Professionnel, qui s'était frotté initialement les mains après l'arrivée de Mediapro, a dû réagir car cela mettait clairement en péril le football professionnel français, déjà touché après la crise sanitaire et économique liée à l'épidémie de coronavirus. Après des semaines de négociations, les deux parties sont donc parvenues à un accord mardi 22 décembre. Un accord validé par le Tribunal de commerce de Nanterre. La LFP, menée par son président Vincent Labrune, a donc récupéré les droits tv des championnats de L1 et de L2 et devrait également recevoir une compensation financière de l'ordre de 100 millions d'euros.

Canal+ a fait son offre

Mais parallèlement à cela, la Ligue devait aussi avancer sur le dossier du nouveau diffuseur. Et rapidement, le nom de Canal+ est sorti du chapeau. Ce jeudi, nos confrères de L'Equipe ont publié les détails de la proposition orale faite par la chaîne cryptée il y a quelques semaines. Le quotidien sportif révèle ainsi que l'offre de Canal+ est de 590 millions d'euros par saison, soit 490 millions pour les meilleures affiches et 100 millions pour une chaîne qui viendrait remplacer Téléfoot et qui serait...beIN Sports.

Mais les deux chaînes doivent encore s'entendre précise L'Equipe. A tout cela, il faudrait ajouter un bonus éventuel de 100 millions d'euros par an. Quoi qu'il en soit, l'offre faite par Canal+ jusqu'en 2024 est plutôt intéressante financièrement sur le papier pour la Ligue de Football Professionnel. La chaîne cryptée irait même plus loin en versant un acompte (il serait de 200 millions d'euros). Tout ce petit monde doit donc encore trouver un accord et ne veut pas se précipiter, notamment la LFP qui sait qu'elle ne doit pas se manquer après le fiasco Mediapro. En attendant, la chaîne Téléfoot diffusera la L1 et la L2 a priori jusqu'au 31 janvier 2021...à moins d'un accord d'ici là.