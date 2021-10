Ligue 1 : l'OM tombe encore contre un séduisant Lille

Après la disparition de Bernard Tapie, c'est un Olympique de Marseille (5e, 14 pts) endeuillé qui se déplaçait sur la pelouse de Pierre-Mauroy pour affronter Lille (12e, 11 pts), ce dimanche à 17 heures, à l'occasion de la neuvième journée de Ligue 1. Sous les yeux de leur public, les hommes de Jocelyn Gourvennec voulaient poursuivre leur bonne dynamique, eux qui restaient sur deux succès consécutifs en L1 face à Reims (2-1) puis contre Strasbourg (2-1). De son côté, les coéquipiers de Mattéo Guendouzi, capitaine pour l'occasion, devaient se relever de la défaite concédée contre Lens (2-3) lors de la précédente journée.

La suite après cette publicité

Après un premier quart d'heure relativement équilibré, les Dogues se créaient les premières situations chaudes. Décalé par David, Ikoné voyait sa tentative bien repoussée par Lopez (15e). Dans la foulée, Yilmaz, encore bien servi par un David inspiré, ne trouvait pas le cadre sur sa reprise du droit (17e). Malgré une possession favorable (61% sur le premier acte), les Marseillais ne parvenaient pas à se montrer réellement dangereux aux abords de la surface. Bien au contraire, les hommes de Jorge Sampaoli s'exposaient aux contres lillois et finissaient par craquer sur un nouveau mouvement des Nordistes. À la réception d'un centre de Çelik, David se montrait plus prompt que Saliba pour tromper Lopez au près (1-0, 28e). Et si Saliba se distinguait d'un retour salvateur dans les pieds de Yilmaz (44e), le buteur du LOSC pensait même faire le break juste avant la pause, mais son but était finalement refusé, à juste titre, pour une position de hors-jeu (45+1e).

L'OM a vu Rouge !

Réaliste (3 tirs, 2 cadrés, un but), Lille rentrait devant à la mi-temps (1-0). Au retour des vestiaires, Sampaoli lançait Milik et Kamara pour tenter de revenir dans cette rencontre mais les Olympiens se montraient toujours aussi fébriles sur le plan défensif. Parti en profondeur, Yilmaz était proche du break mais sa frappe du gauche fuyait le cadre de Lopez (53e). Gênés par l'intensité du LOSC, l'OM s'en remettait au double sauvetage défensif de Peres face à Yilmaz puis Gudmundsson (63e) pour ne pas sombrer. Pas de quoi freiner les ardeurs lilloises qui multipliaient les occasions sur le but phocéen. Alors qu'Ikoné, bien servi par Weah, trouvait la barre (73e), David, idéalement trouvé par Yilmaz, loupait l'immanquable face au but vide (74e).

Dans la continuité, Ikoné s'essayait aux abords de la surface mais sa frappe précise venait s'écraser sur le montant droit de Lopez (76e). Au bord du précipice, l'OM n'était pas loin d'égaliser contre le cours du jeu mais Milik ne parvenait pas à cadrer sa reprise de la tête (77e). Une fin de match qui s'enflammait totalement et que les Olympiens allaient terminer à dix, suite à l'expulsion d'Under, coupable d'un pied haut lui valant un second carton jaune (77e). En infériorité numérique, les Marseillais craquaient à nouveau et David s'offrait un doublé en toute fin de rencontre (2-0, 90+5e). Avec cette victoire (2-0), Lille, séduisant dans le jeu, grimpe à la huitième place avant de se déplacer à Clermont, le 16 octobre prochain. Après la trêve internationale, l'OM (5e) accueillera Lorient pour tenter de retrouver des couleurs.

Le classement complet de la Ligue 1

Le classement des buteurs

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de Lille

Le XI de l'Olympique de Marseille