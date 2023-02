Thierry Henry fracasse le PSG

La suite après cette publicité

Une défaite qui ne présage rien de bon pour le PSG. Logiquement battus par l’AS Monaco ce samedi au stade Louis-II (3-1), les Parisiens sont en plein doute avant le choc face au Bayern Munich ce mardi en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Consultant pour Prime Video, Thierry Henry a commenté la performance des hommes de Christophe Galtier. La légende des Gunners s’inquiète avant la confrontation face aux Munichois.

« Au niveau de l’envie et de la structure, ce n’était pas ça. À eux de répondre contre le Bayern. Nous, on se pose des questions mais il n’y a que l’équipe qui peut répondre. Ce n’est pas évident quand tu es coach de trouver les solutions. À la fin du match contre Reims, on a parlé de la façon de les remotiver. Et ça n’a toujours pas bien fonctionné. J’espère qu’ils vont pouvoir retrouver cette motivation avant le match du Bayern. Et pas seulement la motivation… ».

