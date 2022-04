Conference League, OM : le missile de Dimitri Payet élu plus beau but de la semaine

La suite après cette publicité

Il y a quelques heures, Dimitri Payet a choqué toute la planète football. Auteur d'une passe décisive lors de la victoire de l'Olympique de Marseille contre le PAOK Salonique en quart de finale aller de Ligue Europa Conférence, le meneur de jeu phocéen a surtout inscrit un but tout simplement exceptionnel d'une magnifique demi-volée.

Au lendemain de cette sublime réalisation, l'UEFA a tranché et le but de Dimitri Payet a logiquement été élu plus beau but de la semaine dans cette nouvelle C4. Le Réunionnais devance notamment le joueur de Feyenoord Luis Sinisterra et Omar El Kaddouri, qui a marqué le but du club grec face à l'OM.