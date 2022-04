L'Europe choquée par le but d'anthologie de Dimitri Payet

La suite après cette publicité

Certains inconditionnels de l’Olympique de Marseille y ont vu un signe. Quatre ans après son magnifique parcours en Ligue Europa, le club phocéen a de nouveau vécu une soirée frissons en coupe d’Europe. L’OM n’est pas encore en finale de la Ligue Europa Conférence, mais les spectateurs présents à l’Orange Vélodrome se souviendront longtemps de ce quarts de finale aller contre le PAOK.

Outre les tristes incidents en tribunes causés par les « supporters » grecs, les fans marseillais ont vibré pour la prestation de leur numéro 10 Dimitri Payet. Dès la 13e minute, il donnait un caviar à Gerson pour l’ouverture du score. Et juste avant la mi-temps, le Réunionnais a signé un véritable chef-d’oeuvre. En reprenant en demi-volée un corner tiré par Cengiz Ünder, Payet a envoyé un missile de 25 mètres dans la lucarne de Paschalakis.

Un but encensé partout

Un but d’extraterrestre qui a mis le Vélodrome en ébullition. Mais pas seulement. Depuis hier soir, les réseaux sociaux et les médias s’enflamment pour cette réalisation que beaucoup considèrent déjà comme le prétendant favori au prix Puskas. « Quel but de Payet ! On connaît déjà le prix Puskas », écrit d’ailleurs le journal catalan Sport. Un emballement que l’on retrouve également dans les colonnes de AS. « C’est le but le plus commenté sur Twitter : la folie de Payet, c’est le but de l’année, direct ! »

En Italie, on célèbre le superhéros Payet. « Super Payet transcende Marseille » (Tuttosport). « Marseille, super Payet. Transcendés par un super Payet, auteur d’un but merveilleux et d’une passe décisive splendide, les hommes de Sampaoli battent le PAOK 2-1 », écrit de son côté Corriere dello Sport. Enfin, les médias anglo-saxons ont eux aussi apprécié. Sports Illustrated recommande d’aller regarder « le plus beau but de la courte histoire de la Ligue Europa Conférence », quand le Daily Mail évoque les réseaux sociaux réagissant « à l’un des buts les plus extraordinaires qu’on ait vu. » Il n’y a rien d’autre à ajouter.