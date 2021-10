ASSE - Angers : les compositions officielles

En ouverture de la onzième journée de Ligue 1, Saint-Étienne accueille Angers au stade Geoffroy-Guichard, ce vendredi à 21 heures. Lanterne rouge du championnat avec seulement quatre petites unités, les Verts sont toujours à la recherche de leur première victoire cette saison, eux qui restent sur un cinglant revers contre Strasbourg (1-5). Un match déjà décisif pour Claude Puel, sur la sellette ces dernières heures et qui pourrait voir son départ définitivement acté en cas de nouvelle contre-performance. De son côté, la formation entraînée par Gérald Baticle pointe à la cinquième place avec seize unités, à seulement une longueur de l'OM, troisième Marseille. Le club de l'Ouest reste sur une défaite face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes (1-2), entachée d'une importante polémique autour de l'arbitrage après le but victorieux de Kylian Mbappé sur penalty.

Pour cette rencontre, l'ASSE est privé d’Etienne Green et Miguel Trauco, blessés ainsi que de Zaydou Youssouf, suspendu. En face, Angers doit faire sans Zinedine Ould Khaled et Abdoulaye Bamba. À l'aune de ces absences, Claude Puel aligne donc un 4-4-2 où Bajic, titulaire dans les buts, est protégé par un quatuor défensif composé de Camara, Moukoudi, Sow et Maçon. Au milieu, Neyou, en sentinelle est accompagné de Gourna-Douath et Moueffek, légèrement en retrait de Boudebouz. Devant, Krasso et Khazri sont associés. En face, Gérald Baticle reconduit quasiment le même onze qu'au Parc des Princes, à l'exception de Cho remplaçant au coup d'envoi. Dernier rempart du 3-4-1-2, Bernardoni est protégé par une défense à trois formée par Manceau, Traoré et Thomas. Dans l'entrejeu, Mangani et Mendy assurent le double pivot, bien aidés par Capelle et Cabot, alignés dans un rôle de piston. Meneur de jeu, Fulgini sera quant à lui tenu d'alimenter le duo d'attaque Bahoken-Boufal.

Les compositions officielles

Saint-Étienne : Bajic – Camara, Moukoudi, Sow, Maçon – Gourna-Douath, Neyou, Moueffek, Boudebouz - Krasso, Khazri.

Angers : Bernardoni – Manceau, Traoré, Thomas – Cabot, Mangani, Mendy, Capelle – Fulgini, Bahoken, Boufal.

Suivez l'intégralité de la rencontre en live commenté