Coppa Italia

Coupe d’Italie : l’Atalanta explose la Juventus et file en 1/2

Par Jordan Pardon
Lazar Samardžić @Maxppp
Atalanta 3-0 Juventus

Comme la saison dernière, le parcours de la Juventus s’arrête en 1/4 de finale de Coupe d’Italie. Confrontés à l’Atalanta ce jeudi soir, les Turinois ont été balayés dans les grandes largeurs (3-0). Scamacca avait marqué sur penalty son 9e but de la saison (27e, 1-0), tandis que l’ancien Rennais Kamaldeen Sulemana a fait le break sept minutes après son entrée en jeu (2-0, 77e).

Entré deux minutes plus tôt, l’international croate Mario Pasalic s’est lui aussi joint à la fête en portant le score à 3-0 d’une frappe croisée (85e, 3-0). Deux ans après battu l’Atalanta en finale de cette même compétition (0-1), la Juventus sort par la petite porte.

