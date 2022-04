L'énorme punchline d’Alphonso Davies sur Harry Maguire !

En live sur la plateforme Twitch, le latéral du Bayern Munich Alphonso Davies a dézingué le capitaine de Manchester United Harry Maguire. Le Canadien qui jouait au jeu FIFA 22 est tombé sur le défenseur mancunien en ouvrant un pack, il a alors eu un commentaire sur le fait que le défenseur anglais de 29 ans porte le brassard de capitaine à United à la place de Cristiano Ronaldo.

« Les gars, pouvez-vous imaginer, pouvez-vous imaginer... Tu es Cristiano Ronaldo, l’un des plus grands joueurs de tous les temps, du XXIe siècle. Et ton capitaine est Harry Maguire. Il l’appelle "capitaine". Donnez-lui (à Ronaldo) le leadership. Je ne me moque pas de Maguire, mais Ronaldo devrait porter le brassard », a lancé l’international canadien au sujet du défenseur central qui est très critiqué en Angleterre cette saison.