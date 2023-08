Le transfert de Lionel Messi est déjà un franc succès pour l’Inter Miami

Fraîchement recruté après un passage controversé au Paris Saint-Germain, Lionel Messi met déjà tout le monde à l’Inter Miami. Sur le terrain, l’attaquant argentin s’est montré décisif lors de ses deux premiers matchs avec la franchise américaine. Le 22 juillet face à Cruz Azul, le joueur de 36 ans a inscrit le but de la victoire dans les derniers instants de la partie (2-1). Quelques jours plus tard, il a récidivé en scorant à deux reprises et en délivrant une passe décisive, participant grandement au large succès des Hérons face à l’Atlanta (4-0) et mettant fin à une disette de six matchs de rang sans la moindre victoire. Avec l’arrivée du septuple Ballon d’or, le club floridien a également réalisé une excellente opération financière et marketing.

La suite après cette publicité

Ce mercredi, ESPN dresse un premier bilan depuis la signature de Lionel Messi dans le sud des Etats-Unis. Celle-ci s’est accompagnée d’une hausse importante de la popularité du pensionnaire de Major League Soccer. « L’avenir du football en Amérique est si prometteur. J’ai vu la croissance de celui-ci au cours des quinze dernières années mais amener quelqu’un comme Messi non seulement à l’Inter Miami, mais en MLS, en Amérique, cela signifie tellement. Vous avez les yeux non de l’Amérique latine mais du monde entier sur Miami », s’est réjoui David Beckham, co-propriétaire du club floridien à l’occasion d’une conférence de presse organisée par Adidas. Le média ajoute que les ventes de produits dérivés et des maillots de l’Inter Miami ont été multipliées par 50 par rapport à la journée précédent l’officialisation du transfert de Lionel Messi. Au cours des premières 24 heures, la vente des tuniques au nom de la star argentine ont été les plus prolifiques parmi toutes celles qui ont eu lieu lorsqu’un sportif a changé d’équipe tout sport confondus, devançant Cristiano Ronaldo (en 2021 lors de son transfert à Manchester United), Tom Brady (au moment où il a migré des Patriots de la Nouvelle-Angleterre aux Buccaneers de Tampa Bay en 2020) et le basketteur LeBron James lors de son arrivée au Los Angeles Lakers, “du jamais vu pour une équipe de MLS” selon une source proche de Fanatics, géant américain de l’industrie textile.

À lire

LA Galaxy : Riqui Puig met tout le monde d’accord en MLS