Real Madrid : la blague de Thibaut Courtois sur Endrick

Le Real Madrid a souffert, mais a tout de même pris les trois points pour son début en Ligue des Champions, sa compétition fétiche. Et Endrick a frappé fort pour sa première apparition dans la compétition, inscrivant le troisième but des siens. Parti en contre-attaque, il a choisi de frapper au but alors qu’il avait Mbappé et Vinicius Jr bien démarqués à ses côtés.

Un choix fort, et Courtois s’est exprimé sur son jeune partenaire après le match. « Il a montré sa personnalité en ne faisant pas la passe à Vinicius ni Mbappé. S’il rate, je le tue sur place par contre (rires). Mais il a la confiance pour tirer, et c’est un bon tireur, il est puissant. Il a beaucoup de qualité et il le démontre », a lancé le Belge, blagueur.