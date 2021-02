Serie A : l'Atalanta craque contre le Torino, La Spezia renverse Sassuolo

Septième du championnat italien avant de défier le Torino premier non relégable, l'Atalanta devait oublier son revers 3-1 de la semaine dernière contre la Lazio. La Dea n'y allait pas par quatre chemins et ouvrait rapidement le score via Josip Ilicic (1-0, 14e). Dans la foulée, Robin Gosens claquait aussi un but (2-0, 19e), tout comme Luis Muriel qui mettait le Torino en grande difficulté (3-0, 21e). Pourtant, alors que l'Atalanta s'orientait vers un succès tranquille, les Granata obtenaient un penalty transformé en deux temps par Andrea Belotti (3-1, 42e). Révolté, le Torino inscrivait un deuxième but via Bremer avant la pause (3-2, 45e+1). Essayant de reprendre un matelas d'avance, l'Atalanta poussait, mais ne trouvait pas la faille. C'est d'ailleurs le club piémontais qui marquait grâce à Federico Bonazzoli (3-3, 84e). Avec ce match nul, l'Atalanta stagne à la septième place tandis que le Torino glane un point précieux dans la lutte pour le maintien.

Dans l'autre match, Sassuolo et La Spezia se rencontraient. Ce sont les Neroverdi qui ont frappé les premiers grâce à Francesco Caputo (1-0, 25e). Mais La Spezia répondait via son défenseur croate Martin Erlic (1-1, 39e). Surpris, Sassuolo réagissait vite, mais Filip Djuricic voyait sa réalisation être refusée pour hors-jeu (42e). En seconde période, les visiteurs prenaient finalement un avantage décisif en fin de match grâce à Emmanuel Quartsin Gyasi (2-1, 78e). Avec cette victoire 2-1, La Spezia se donne de l'air (15e) et compte six points d'avance sur le premier relégable Cagliari. Sassuolo reste huitième et enchaîne un cinquième match sans succès.

