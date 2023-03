LdC (F) : le FC Barcelone étrille l’AS Roma et file en demi-finale

Après une courte victoire à l’aller (1-0), le FC Barcelone n’avait plus qu’à ne pas perdre à domicile pour garantir son ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions féminine face à l’AS Roma. Et au retour au Camp Nou, devant plus de 54.000 supporters présents, les Blaugranas ne faisaient qu’une bouchée des Giallorosse (5-1, 6-1 aux scores cumulés).

Les joueuses de Jonathan Giráldez profitaient des largeurs défensives adverses pour confirmer son succès en Italie par l’intermédiaire de Friolina Rolfo (11e), avant de signer un doublé avant la pause (45e). Mapi Leon (33e), Asisat Oshoala (46e) puis Patricia Guijarro (53e) étaient les autres buteuses côté catalan, tandis qu’Annamaria Serturini (58e) ne faisait que réduire la marque avant l’heure de jeu pour les Italiennes. Le FCB s’offre un cinquième dernier carré de rang dans la compétition.

