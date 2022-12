Une légende du foot estime que Julian Alvarez est meilleur que Mbappé et Haaland

La suite après cette publicité

Arrivé en début d’année à Manchester City avant de revenir cet été, le Mondial de Julian Alvarez avec l’Argentine a impressionné Ivan Zamorano (55 ans) : « moi, j’étais un avant-centre classique, de ceux qu’on ne fait plus, a-t-il expliqué à Olé. Aujourd’hui, dans le football actuel, il me semble que Julian est l’attaquant le plus complet qui existe », a déclaré l’ancien attaquant du Real et de l’Inter. Avant de le comparer à Haaland et Mbappé : « Haaland n’est pas bon sur les ailes, Mbappé on a vu que comme numéro 9 il ne participe pas beaucoup, détaille Zamorano. Et tout ça, Julian le fait ».

Le Chilien a été impressionné par la Coupe du monde d’Alvarez (4 buts en 7 matches) et son association avec Messi. « C’est un garçon qui fait tout bien. Il va très bien sur les ailes, il est bon sur le côté, c’est le premier défenseur, il est solidaire de ses coéquipiers, il joue très bien de la tête, il tire bien du droit et du gauche, il a la force physique sur courte et sur longue distance, on l’a vu lors de son but contre la Croatie », a-t-il également poursuivi.

À lire

Les déclarations de Klopp sur Bellingham mettent le feu à l’Angleterre, le défi fou fixé à Erling Haaland