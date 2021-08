Joshua Kimmich prolonge au Bayern Munich jusqu'en 2025

Dossier important du Bayern Munich, la prolongation de Joshua Kimmich vient d'être finalisée et officialisée. Alors que les discussions se sont bien déroulées, le milieu défensif de 26 ans vient d'étendre la durée de son contrat. Son bail qui le liait au club bavarois jusqu'en juin 2023 vient d'être porté jusqu'en juin 2025, soit deux années supplémentaires.

Récemment le Bayern Munich a perdu librement David Alaba et connaît des difficultés pour prolonger Kingsley Coman et Leon Goretzka. Finaliser ce dossier est donc un grand bol d'air frais pour le Rekordmeister. Arrivé à l'été 2015 au Bayern Munich après de belles performances avec le RB Leipzig, Joshua Kimmich est un incontournable du club. Ayant joué défenseur central et latéral droit avant de se fixer dans l'entrejeu, le natif de Rottweil va encore apporter beaucoup à l'équipe désormais coachée par Julian Nagelsmann.