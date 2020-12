Naples réclame 15 M€ pour le placardisé Arkadiusz Milik

Depuis son arrivée à Naples en août 2016, Arkadiusz Milik n’a jamais réellement convaincu les dirigeants napolitains. Pas épargné par les blessures, l’ancien joueur de l’Ajax a, en quatre saisons, manqué pas moins de 61 matches avec l’actuel 5e de Serie A. Mais alors que ces dernières semblaient l’avoir laissé tranquille un certain temps, l’international polonais n’a pas été inscrit en Serie A et en Ligue Europa cette saison. Une situation inconfortable qu’il avait évoquée au micro de Sportowe Fakty en octobre dernier, où il n’avait pas hésité à clamer haut et fort son envie de relever un nouveau challenge.

La suite après cette publicité

Mais alors qu’il ne lui reste que six petits mois sur son contrat, Goal nous informe que le Napoli ne serait pas contre le laisser partir dès cet hiver. Par conséquent, il faudrait débourser pas moins de 15 millions d'euros pour s’attacher les services du placardisé. La Juventus et l’Atlético de Madrid seraient sur le coup, mais un tel montant pour un joueur non retenu cette saison en Serie A pourrait refroidir les ardeurs de ces écuries.