Le tirage intégral du Final 8 de Ligue Europa

Toute l'Europe du football attendait le tirage au sort du Final 8 de Ligue des Champions. La Ligue Europa elle aussi est de retour et on connaît les principales affiches depuis quelques minutes, et ce, même si l'identité des huit quart-de-finalistes reste à confirmer. Manchester United, en ballottage très favorable après son large succès contre LASK en 8e de finale aller (5-0), a été plutôt épargné.

Les Red Devils de Paul Pogba et Bruno Fernandes affronteront le vainqueur de la confrontation entre Istanbul Başakşehir et le FC Copenhague. En demi-finale, les Mancuniens retrouveraient l'Olympiacos, Wolverhampton, Séville ou l'AS Roma, pour une affiche qui s'annoncerait savoureuse. De son côté, l'Inter devra, pour aller au bout, éliminer Getafe, tombeur de l'Ajax au tour précédent, puis le vainqueur du choc Rangers-Leverkusen et enfin Wolfsbourg, le Shakhtar, Francfort ou Bâle. Tout un programme !

Tirage des demi-finales :

Olympiacos (GRE) / Wolves (ANG) - Séville (ESP) / Roma (ITA) vs LASK (AUT) / Manchester United (ANG) - İstanbul Başakşehir (TUR) / Copenhague (DAN)

Inter (ITA) / Getafe (ESP) - Rangers (ÉCO) / Leverkusen (ALL) vs Wolfsbourg (ALL) / Shakhtar Donetsk (UKR) - Eintracht Francfort (ALL) / Bâle (SUI)

Tirage des quarts de finale :

Wolfsbourg (ALL) / Shakhtar Donetsk (UKR) - Eintracht Francfort (ALL) / Bâle (SUI)

LASK (AUT) / Manchester United (ANG) - İstanbul Başakşehir (TUR) / Copenhague (DAN)

Inter (ITA) / Getafe (ESP) - Rangers (ÉCO) / Leverkusen (ALL)

Olympiacos (GRE) / Wolves (ANG) - Séville (ESP) / Roma (ITA)

13h20 : c'est parti !

13h17 : Pedro Pinto, présentateur de l'UEFA, et Giorgio Marchetti, dirigeant de l'UEFA, accueillent Thomas Helmer, ancienne gloire du football allemand, qui procédera au tirage.

13h15 : après des crochets en duplex depuis Séville, Istanbul, Athènes et Kiev, les choses sérieuses vont commencer.

13h05 : la tension monte doucement mais sûrement chez les écuries en lice. À noter qu'aucun représentant des clubs en course n'est présent sur place, pour des raisons sanitaires.

13h01: les quarts et demi-finales se jouent sur un match lors d'un tournoi à élimination directe en août en Allemagne, dans quatre stades différents :

Stadion Köln (Cologne, lieu de la finale)

MSV Arena (Duisbourg)

Dusseldorf Arena (Düsseldorf)

Arena AufSchalke (Gelsenkirchen)

13h01 : les modalités du tirage au sort sont les suivantes :

il y aura trois tirages : pour les quarts de finale, pour les demi-finales, puis pour la finale pour déterminer l'équipe qui évoluera "à domicile".

il n'y aura pas de têtes de série ni de protection entre les équipes d'une même association nationale, qui pourront donc s'affronter.

13h01 : le tirage des quarts et des demies sera composé des huit vainqueurs des 8es de finale :

İstanbul Başakşehir (TUR) / Copenhague (DAN)

Olympiacos (GRE) / Wolves (ANG)

Rangers (ÉCO) / Leverkusen (ALL)

Wolfsbourg (ALL) / Shakhtar Donetsk (UKR)

Inter (ITA) / Getafe (ESP)

Séville (ESP) / Roma (ITA)

Eintracht Francfort (ALL) / Bâle (SUI)

LASK (AUT) / Manchester United (ANG)

Les matches retours restent à jouer, les 5 et 6 août.

13h : bienvenue dans ce live commenté du tirage au sort intégral des 1/4 de finale et des 1/2 finale de Ligue Europa. Un tirage qui a lieu à Nyon, en Suisse, au siège de l'UEFA.