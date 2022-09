OM : Jordan Veretout, candidat crédible à l'équipe de France

La suite après cette publicité

Avec le départ de Jorge Sampaoli, fin juin, et l'arrivée d'Igor Tudor sur le banc de l'OM, Pablo Longoria était sur tous les fronts pour tenter de mettre en place une équipe équilibrée pour son nouveau technicien. Si les débuts ont été catastrophiques, notamment durant la préparation en Angleterre, le club phocéen a parfaitement redressé la situation grâce à l'apport de ses recrues estivales.

Et si l'on parle beaucoup de Nuno Tavares et d'Alexis Sanchez en raison de leurs buts inscrits, on parle moins de Jordan Veretout. Pourtant, c'est l'un des jolis coups de l'été réalisé par le président de l'OM sur le marché des transferts. Pour 11 M€, Pablo Longoria a récupéré un joueur expérimenté, titulaire pendant cinq ans en Serie A à la Fiorentina puis à la Roma et surtout international tricolore (5 sélections).

Une adaptation express à l'OM

D'ailleurs à son arrivée, le président marseillais ne tarissait pas d'éloges à son sujet. «C'est naturel de présenter Jordan Veretout. Tout le monde doit être content de ce qu'on est en train de faire. Veretout est l'un des meilleurs joueurs français, c'est un joueur complet, avec beaucoup de dynamisme». Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le joueur formé à Nantes n'a pas déçu. Pour sa première apparition au Vélodrome, après quelques minutes passées sous les couleurs phocéennes, Veretout récupère le ballon à l'origine du but de Luis Suarez, synonyme de 4-1 face au Stade de Reims.

Après une nouvelle entrée en jeu face à Brest, il ne quitte plus le onze titulaire et devient un véritable taulier du milieu de terrain avec Valentin Rongier. Un duo de l'ombre aussi efficace qu'indispensable, capable de compenser les montées des pistons marseillais et de récupérer un grand nombre de ballons. Malgré un poste un peu plus reculé qu'à la Roma (où il avait notamment marqué 10 buts en 29 matches de Serie A en 2020-21), Veretout exploite sa science de la passe et excelle dans sa capacité à faire ressortir les ballons.

Une préconvocation en Équipe de France pour le prochain rassemblement

À son avantage face à Tottenham, le n°27 de l'OM n'a pas failli, mais n'a rien pu faire dès lors que son équipe a été réduite à 10. En seulement 6 semaines, Jordan Veretout fait déjà partie de la maison si bien qu'on se demande bien s'il est arrivé cet été ou il y a bien plus longtemps. Un renouveau et un impact qui ne laissent pas de marbre un certain Didier Deschamps, plus que jamais en quête de milieux de terrain après les blessures de N'Golo Kanté et la longue indisponibilité de Paul Pogba.

Il y a une place à prendre derrière Aurélien Tchouaméni, voire même Eduardo Camavinga. Jordan Veretout, qui a, selon nos informations, reçu une préconvocation pour le rassemblement de l'Équipe de France à venir dans quelques jours. Suffisant pour postuler à une place en Équipe de France ? Le milieu de terrain de 29 ans, qui a connu sa dernière sélection face à la Finlande en novembre 2021, ne demande que cela d'autant qu'il possède un profil différent des autres milieux de terrains de l'Equipe de France (bon finisseur, habile sur les coups de pieds arrêtés).

