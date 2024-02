Joe Hart va prendre sa retraite

Illustre gardien anglais des années 2010, Joe Hart va mettre fin à sa carrière professionnelle à la fin de la saison. Il en a fait l’annonce ce jeudi dans une vidéo diffusée par le Celtic, le club écossais dans lequel il évolue depuis 2021.

En deux décennies de carrière, le portier de 36 ans aura tout de même porté le maillot des Three Lions à 75 reprises entre 2008 et 2016, une période durant laquelle il aura vécu ses plus belles années du côté de Manchester City (2006-2018).