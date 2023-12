Ligue des champions : le PSG fait déjà peur aux grands d’Europe pour les huitièmes de finale !

Le Paris Saint-Germain est passé par tous les états hier soir. Qualifié au coup d’envoi, le club de la capitale espérait réaliser un grand match face au Borussia Dortmund. Mais les hommes de Luis Enrique savaient aussi qu’ils n’avaient pas le droit à l’erreur puisque Newcastle et l’AC Milan voulaient les doubler dans le sprint final. En Allemagne, les champions de France ont connu des moments de doutes, surtout après le but de Karim Adeyemi et l’ouverture du score des Magpies dans le même temps. Un temps éliminé, le PSG a finalement validé son billet pour les huitièmes de finale grâce à son joyau Warren Zaïre-Emery (1-1).

Le PSG est dans le pot 2

Un match nul qui a contenté Luis Enrique, qui a demandé à ses hommes de gérer la fin de rencontre pendant que les Rossoneri, troisièmes du groupe, renversaient les Toons. Mais cette attitude n’a pas du tout été du goût de Kylian Mbappé. Le joueur de 24 ans a voulu jouer le coup à fond jusqu’au bout afin que les Franciliens décrochent la première place. Le Français était très agacé après la rencontre. Présent depuis 2017 dans la capitale, il sait très bien à quel point il est important de terminer en tête de son groupe, lui qui a vécu de nombreuses désillusions.

Mais le PSG, deuxième, risque de croiser la route d’un grand d’Europe entre les mois de février et mars 2024. En effet, le Bayern Munich, Arsenal, le Real Madrid, la Real Sociedad, Manchester City, l’Atlético de Madrid et FC Barcelone sont tous têtes de série. De quoi inquiéter Paris, qui n’a pas montré un visage séduisant cette saison. Mais les potentiels rivaux du club tricolore ne sont pas forcément rassurés ce jeudi matin. L’écurie française est l’équipe à éviter pour beaucoup d’entre eux. Représenté par quatre clubs, l’Espagne craint ce PSG.

L’Espagne craint Mbappé et les siens

"Madrid, la Real Sociedad, le Barça et l’Atlético terminent premiers. Le PSG sera la grosse bombe du tirage, puisqu’il finit deuxième", titre AS. «Tous les Espagnols qualifiés seront donc têtes de série et pourront tous être les rivaux de Luis Enrique et du PSG de Mbappé, sans aucun doute la grande menace de ce tour malgré les difficultés et l’irrégularité qui les hante», précise le média ibérique qui est surpris de voir Paris dans cette position. Même constat du côté de Marca qui a titré : "le PSG sauve le ballon du match à Dortmund et sera le croque-mitaine des Espagnols en huitièmes de finale".

La publication espagnole a ajouté : «ce projet n’a pas été construit pour donner cette image en Europe. Tout le monde regarde avec crainte le deuxième pot du tirage car le PSG de Mbappé est dedans.» De l’autre côté des Pyrénées, on n’est pas forcément ravi de voir le PSG dans le pot 2. En Allemagne, le Bayern Munich a de grandes chances de croiser la route de Mbappé et de ses coéquipiers. «Thomas Tuchel viendrait immédiatement le chercher sur son vélo, mais Kylian Mbappé pourrait arriver à Munich plus tôt que ne le souhaiteraient les supporters du Bayern. Peut-être? Même très probable, ou plutôt très probable !», explique Sport 1.

L’Allemagne et l’Angleterre se fient aux probabilités

Le média allemand ajoute : «pour l’équipe munichoise, cela signifie qu’avec une probabilité de 17,30 %, le Paris Saint-Germain avec la superstar Kylian Mbappé sera son adversaire en huitièmes de finale ! Cela place les Français juste devant les autres adversaires possibles, le PSV Eindhoven, le SSC Napoli, l’Inter Milan, la Lazio Rome et le FC Porto, le tout avec une probabilité de 16,54 %.» En Angleterre, on évoque aussi les probabilités de croiser l’ogre francilien. Et c’est Manchester City, tenant du titre, qui a le plus de chances de jouer contre le PSG.

«Les Parisiens risquent désormais de se heurter à une opposition coriace en huitièmes de finale, après avoir terminé deuxième du groupe derrière Dortmund (…) Man City, l’équipe de Pep Guardiola, qui a battu l’Étoile rouge de Belgrade plus tôt dans la soirée, aurait 14,75 % de chances d’affronter les champions de Ligue 1», écrit le Daily Mail, qui précise qu’Arsenal n’a que 13,59% de tomber sur Paris. Deuxième de son groupe, le PSG de Luis Enrique fait déjà peur…