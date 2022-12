CdM 2022, France : Emmanuel Macron donne rendez-vous au Maroc

La suite après cette publicité

L'équipe de France n'est plus qu'à deux matches de conserver son titre de Champion du monde. Après avoir vaincu la Pologne (3-1), les Bleus sont venus à bout beaucoup plus difficilement de l'Angleterre pour se qualifier en demi-finale (2-1). Futur adversaire du Maroc pour une place en finale, la France sera soutenue par le Chef de l'État, Emmanuel Macron. Comme il l'avait annoncé, le président de la République va se rendre à Doha pour être au Qatar mercredi, jour de la demi-finale de Coupe du monde entre l'équipe de France et le Maroc.

«Bravo aux Bleus ! Tout le pays est derrière vous : nous irons au bout ensemble. Aux Marocains : nous saluons votre victoire historique. Rendez-vous en demi-finale», a-t-il assuré sur ses réseaux sociaux. La deuxième demi-finale se déroulera mercredi, à 20h00.