Les nommés pour le titre de meilleur entraîneur d’une équipe masculine

Après avoir découvert l’identité des joueurs nommés pour le trophée Kopa et des gardiens pour le trophée Yachine, c’est au tour des entraîneurs d’être mis à l’honneur. Ils sont au nombre de six à postuler pour le titre de meilleur entraîneur de l’année. En tête d’affiche, on retrouve Xabi Alonso. Aux commandes du Bayer Leverkusen, le technicien espagnol a fait des merveilles en parvenant à glaner le premier titre de champion d’Allemagne de l’histoire du club rhénan avec en prime un sacre en Coupe d’Allemagne.

Aux côtés du natif de Tolosa, on retrouve Carlo Ancelotti, vainqueur de la dernière Ligue des Champions avec le Real Madrid, ainsi que Luis de la Fuente, fraîchement auréolé d’un titre de champion d’Europe avec la sélection espagnole. À noter la présence de Gian Piero Gasperini, auteur d’un parcours fantastique en Ligue Europa avec l’Atalanta Bergame, ou encore Pep Guardiola, sacré champion d’Angleterre avec Manchester City. Enfin, le sélectionneur de l’Argentine et vainqueur de la Copa America 2024, Lionel Scaloni, complète cette liste.

Les 6 nommés pour le titre de meilleur entraîneur masculin de l’année :