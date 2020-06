Le Real Madrid a fixé le prix d'Achraf Hakimi

Achraf Hakimi cartonne avec le Borussia Dortmund. Arrivé dans la Ruhr à l'été 2018, le joueur formé au Real Madrid s'est complètement épanoui sous les ordres de Lucien Favre, et est devenu une des références à son poste en Europe. Cet été, il reviendra à Madrid, et la direction du club de la capitale espagnole et Zinedine Zidane vont devoir prendre une décision pour son avenir.

Pour l'instant, c'est encore assez flou. Et pour cause, si certains médias affirment que Zinedine Zidane compte bel et bien lui faire une place dans l'équipe première en tant que concurrent de Carvajal sur le côté droit de la défense, d'autres sources affirment qu'un nouveau prêt pourrait être envisagé. Une chose est sûre cependant, du côté du Borussia Dortmund on aimerait bien conserver l'international marocain, qui totalise 9 buts et 10 passes décisives en 40 rencontres toutes compétitions confondues cette saison.

Trois clubs sont déjà passés à l'attaque

Et voilà que selon les informations de la radio Onda Cero, le Real Madrid pourrait même accepter de s'en séparer définitivement. Selon le sérieux média ibérique, les Merengues seraient prêt à s'en séparer définitivement contre un montant de 60 millions d'euros. Et trois clubs sont déjà sérieusement venus aux nouvelles : le Borussia Dortmund, le Bayern Munich et l'Inter.

On rappelle que, même si le Real Madrid est dans une bonne situation financière, Florentino Pérez souhaite faire des économies en ces temps compliqués mais aussi avoir plus de marge de manœuvre sur les prochains mercatos. La vente d'Achraf Hakimi pour 60 millions d'euros pourrait notamment aider en vue des opérations Mbappé ou Håland pour les mercato 2021 et/ou 2022. Affaire à suivre...