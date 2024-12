Le flop Jesé Rodriguez se lâche complètement sur le PSG et Nasser Al-Khelaïfi

Lorsque Jesé Rodriguez débarquait à Paris à l’été 2016, tout le monde était convaincu que le Paris Saint-Germain venait de frapper un superbe coup. Contre 25 millions d’euros, le club de la capitale espagnole s’offrait ainsi un des attaquants les plus prometteurs d’Europe, même si une lourde blessure au genou était venue endiguer sa progression. Seulement, les choses ont très vite tourné au vinaigre pour l’Espagnol, qui n’a jamais réussi à s’imposer à Paris…

La suite après cette publicité

Le Canarien a ainsi enchaîné les prêts peu fructueux, avant de définitivement quitter Paris en 2021. La suite n’a pas été plus glorieuse, avec plusieurs expériences aux quatre coins du monde, et une signature à Johor en Malaisie il y a quelques semaines après une aventure ratée au Brésil. Du haut de ses 31 ans, Jesé n’a donc clairement pas eu la carrière qu’il espérait. Mais derrière un micro, on peut dire qu’il est performant. Chanteur de reggaeton au succès relatif, il a surtout donné une interview qui fait les gros titres partout en Espagne, sur la chaîne du Youtubeur Mowlihawk.

Nasser prend cher

Il y a notamment détruit le PSG, après avoir expliqué les raisons de son choix de l’époque… « Si j’avais voulu, je serais resté à Madrid, mais l’option du PSG est apparue. En plus, je n’avais pas beaucoup de temps de jeu, et j’ai pensé qu’à Paris j’allais jouer. Il y avait Unai Emery en coach, c’est lui qui m’a appelé. Le Real Madrid avait beaucoup recruté, moi je voulais aller à l’Euro, j’étais à deux doigts d’aller au Mondial 2014 au Brésil. Del Bosque allait m’appeler mais je m’étais blessé. En plus, le PSG me payait beaucoup plus. Et dis toi qu’au Real Madrid je gagnais déjà beaucoup. La première fois que j’ai vu un million d’euros sur mon compte je me suis dit "tout ça juste pour marquer des buts ?" », a-t-il d’abord expliqué.

La suite après cette publicité

« Au PSG, j’ai débuté en faisant la passe décisive de la victoire pour mon premier match, mais ensuite j’ai été KO deux mois à cause d’une appendicite. En janvier ils m’ont dit que je devais partir. J’ai dit à Emery que j’avais l’impression de m’être fait avoir. Le président ne voulait même pas me voir en peinture. Je ne sais pas s’il préférait ma femme ou moi. Ils ne m’ont donné aucune explication. Tu pouvais gagner beaucoup d’argent oui, mais ils m’ont vraiment très mal traité. C’est là que je me suis rendu compte que le Real Madrid est le meilleur club du monde sur tous les plans. Au PSG, c’est un type qui est milliardaire et qui utilise les joueurs comme des pogs », a ajouté l’Espagnol. Le message est passé…