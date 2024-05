LdC : Carlo Ancelotti a choisi son gardien de but

Ce samedi, le Real Madrid tentera de décrocher sa 15e Ligue des Champions de son histoire, face au Borussia Dortmund, à Londres. Et avant ce dernier grand rendez-vous pour les Merengues, Carlo Ancelotti va devoir faire un choix. Alors que Thibaut Courtois est de retour de blessure, la question de savoir qui sera le gardien titulaire en finale se pose désormais. Son remplaçant, Andriy Lunin (25 ans), a excellé durant son absence cette saison, et même durant la campagne en C1.

Mais en conférence de presse ce vendredi, à la veille de la finale tant attendue, Carlo Ancelotti a d’ores et déjà annoncé son choix : «Andriy Lunin voyagera demain (il est grippé et voyage en dehors du groupe pour éviter une contagion, ndlr) et sera sur le banc. Thibaut Courtois jouera», a confirmé le manager merengue. Il s’agira du tout dernier match de la saison pour le Belge, puisqu’il ne disputera pas l’Euro 2024 avec les Diables Rouges, préférant se préparer au mieux pour la nouvelle saison et revenir à 100%.

