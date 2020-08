AS Saint-Etienne : Claude Puel veut voir partir ses tauliers

« L'objectif est de diminuer le nombre de joueurs afin de réduire notre masse salariale de 20 %. » Tels étaient les propos de Roland Romeyer, président du directoire de l'AS Saint-Étienne, mi-juillet. L'ASSE souhaite en effet diminuer son budget global pour atteindre les 90 M€. Claude Puel s'est donc senti investi d'une mission et a décidé d'utiliser le Death Note pour faire le ménage dans son effectif et permettre à l'ASSE de faire des économies. Le magicien du banc forézien connaît chaque visage de son groupe. Ne lui restait plus qu'à inscrire les noms et prénoms des joueurs qu'il voulait voir disparaître. Et la liste est interminable.

La suite après cette publicité

Comme le révèle le journal L'Équipe, ce sont des cadres de l'effectif stéphanois qui se voient aujourd'hui indiquer le chemin de la sortie. Ryad Boudebouz (190 000 euros/mois), tout d'abord, qui s'est vu notifier par Claude Puel qu'il ne comptait plus sur lui. L'international algérien (30 ans, sous contrat jusqu'en 2022) n'a pas été le seul convoqué par son coach dans l'optique d'un départ. Dans le navire, l'attaquant tunisien Wahbi Khazri (29 ans, 2022) et le milieu Yann M'Vila (30 ans, 2022), qui émergent tous deux à 210 000 euros par mois, ont été informés qu'ils ne seraient plus des joueurs clés la saison prochaine.

M'Vila apprécie la franchise de son coach, Boudebouz et Khazri boudent

Le média sportif explique que dès la reprise de l'entraînement, le 17 juin, le latéral droit espagnol Sergi Palencia (24 ans, 2023), transféré du Barça l'été dernier, et l'international péruvien qui évolue de l'autre côté de la défense, Miguel Trauco (27 ans, 2022), également recruté lors du dernier mercato estival, ont été sommés de trouver un autre club. Si l'on ajoute Loïs Diony (27 ans, 2021) et Stéphane Ruffier (34 ans, 2021), blacklisté par son coach depuis son refus de passer numéro 2 derrière Jessy Moulin, c'est une grande partie de l'effectif qui n'est plus désiré en terres saintes.

Pas de communication concernant le latéral gauche brésilien Gabriel Silva (29 ans, 2023), à qui on reproche une forme physique trop souvent déclinante, ni sur l'attaquant Romain Hamouma (33 ans, 2021), dont le futur semble flou. Concernant les réactions des joueurs visés, Yann M'Vila aurait souligné l'honnêteté de son coach dans sa démarche, alors que Riyad Boudebouz et Wahbi Khazri se seraient braqués. Concurrencé par la dernière recrue Adil Aouchiche, Boudebouz ne compte pas partir. Remplaçant et particulièrement agacé de l'être lors de la finale de la Coupe de France, Khazri avait été écarté du groupe qui devait affronter le Hertha Berlin en match amical vendredi, (annulé à cause d'un cas positif au Covid-19). Bonne ambiance à Saint-Etienne !