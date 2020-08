ASSE : Stéphane Ruffier écarté par Claude Puel

La série sur l'aventure de Stéphane Ruffier chez les Verts a décidément des épisodes bien remplis en rebondissements. Épisode 1 : une mise à pied. Épisode 2 : une réintégration dans le groupe de l'AS St-Étienne. Et pour la suite du feuilleton, on apprend que Claude Puel, l'entraîneur stéphanois, aurait mis à l'écart le portier de 33 ans. Le coach français voulait au départ le conserver mais en faire son numéro 2. Une situation qui n'a pas plu au gardien aux 3 sélections en équipe de France. Contacté par L'Équipe, son agent n'a cependant pas confirmé l'information.

« J'ai prévenu les deux joueurs. L'un (Jessy Moulin) qu'il allait débuter la saison, l'autre (Stéphane Ruffier) qu'il serait second. Et le second m'a confirmé qu'il ne serait jamais la doublure de Jessy Moulin. C'est pour ça que nous avons construit notre trio et Stéphane n'en fera pas partie », a expliqué Claude Puel à Canal +. Ce sera donc le trio Jessy Moulin, Stefan Bajic (18 ans) et Etienne Green (20 ans) qui sera chargé de garder la cage forézienne.