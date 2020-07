Adil Aouchiche rejoint l'AS Saint-Étienne

La suite après cette publicité

La fuite des titis parisiens se poursuit. Après avoir perdu Tanguy Kouassi, qui a préféré signer son premier contrat professionnel avec le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain laisse filer une autre de ses pépites issue du centre de formation : Adil Aouchiche (17 ans). Et pourtant, le champion de France a tout tenté pour retenir son jeune milieu de terrain. Si les dirigeants parisiens se sont entretenus à de multiples reprises avec l'entourage du joueur, certains joueurs du PSG comme Kylian Mbappé n'ont pas hésité publiquement à pousser leur jeune partenaire à signer son premier contrat professionnel avec son club formateur.

Malgré toutes ces bonnes intentions, le natif du Blanc-Mesnil a décidé de s'envoler sous d'autres cieux, conscient que son avenir au sein de l'effectif parisien s'avérait bouché. Aouchiche, qui est apparu à une reprise en Ligue 1 et deux fois en Coupe de France (un but), jouissait d'une belle cote de popularité sur le marché. Comme nous vous le révélions, plusieurs clubs européens dont le Borussia Dortmund, Schalke 04 et le Borussia Dortmund suivaient attentivement la situation du joueur.

Adil Aouchiche a choisi l'ASSE

En France, le Stade Rennais (qui visait également Kouassi), le LOSC et l'AS Saint-Étienne ne désespéraient pas d'attirer Adil Aouchiche dans leurs filets cet été. Après plusieurs jours de réflexion, le principal protagoniste a finalement choisi de rallier l'ASSE malgré une offensive de dernière minute du Bayer Leverkusen. L'international français U18 n'occulte pas que l'entraîneur stéphanois Claude Puel reste un bâtisseur hors pair, reconnu pour sa capacité à s'appuyer sur la jeune génération. C'est d'ailleurs l'ancien coach de Leicester et de l'OL qui a convaincu le deuxième meilleur joueur de la Coupe du Monde U17 au Brésil de rallier le Forez.

🔥 Un 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮 𝐭𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭 est en ville ! pic.twitter.com/j8YAF5x8jg — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 20, 2020

«L’AS Saint-Étienne est heureuse d’annoncer l’arrivée d’Adil Aouchiche, jeune milieu de terrain de 18 ans, considéré comme l'un des joueurs les talentueux de la génération 2002. Libre de tout contrat, il s’est engagé ce lundi pour les trois prochaines saisons avec les Verts», peut-on lire sur le communiqué officiel. Un joli coup réalisé par l'ASSE qui mise sur un jeune joueur dont l'avenir s'annonce radieux et au potentiel certain. Un profil idéal pour Puel, qui devra désormais savoir tirer la quintessence des qualités du jeune milieu de terrain...