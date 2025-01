A quoi joue Lille avec Mohamed Bayo ?

Au sortir de deux incroyables saisons avec Clermont Foot (22 buts en L2 puis 14 en Ligue 1), Mohamed Bayo signait un très gros contrat avec le LOSC qui cassait sa tirelire pour le recruter. Un changement de vie pour le joueur formé en Auvergne qui va engendrer pas mal de problèmes extrasportifs et qui vont l’empêcher de donner sa pleine mesure. Entre une première saison très compliquée et un prêt mitigé au Havre (5 buts en 22 matches de L1), l’attaquant international guinéen (27 sélections - 8 buts) était revenu dans le Nord l’été dernier.

Désormais marié et à l’abri de toutes les tentations, Mohamed Bayo, dont l’attitude a été saluée de toute part en interne, a su convaincre Bruno Genesio qu’il était tout à fait capable de devenir une vraie alternative en attaque. Un retour en force qui avait précipité le départ de l’attaquant Serbe Andrej Ilic en prêt l’été dernier. Et le début de saison plaide en sa faveur. Il joue 45 minutes pour l’ouverture de la saison face à Reims puis marque face à Angers lors de la deuxième journée quelques secondes après son entrée en jeu en fin de match. S’il est titularisé lors de la victoire historique lilloise sur la pelouse de l’Atletico de Madrid (1-3) le 23 octobre et s’il scelle le score du derby face au RC Lens 3 jours plus tard, Bayo voit son temps de jeu fondre comme neige au soleil au grand étonnement de nombreux supporters lillois.

C’est simple, depuis début novembre, l’ancien Clermontois aujourd’hui âgé de 26 ans n’a disputé que 31 minutes sur les pelouses alors qu’il est en pleine possession de ses moyens. Pire, il est parfois écarté du groupe par Bruno Genesio. Interrogé en conférence de presse sur ces mises à l’écart répétées, le technicien tricolore expliquait compter sur son attaquant. «Momo est un joueur sur lequel je compte. (…) Sur le dernier match, il sait pourquoi il n’était pas dans le groupe. Mais je suis quelqu’un d’empathique. Il n’est pas exclu du groupe, ni pour des raisons de départ ni pour d’autres choses. Il sera certainement dans le groupe dès ce soir pour le déplacement à Auxerre. Il fait toujours partie de l’effectif, toujours partie d’une solution le cas échéant pour prendre le relais de Jonathan David. Il sait ce qu’il a à faire pour que ça se passe comme ça. On en a parlé ensemble, ce qu’on s’est dit reste entre nous. Il est aussi au courant que je compte sur lui, ce qui est le plus important», expliquait-il avant un déplacement à Auxerre la semaine dernière.

Mohamed Bayo vit très mal cette situation et ouvre la porte à un départ!

Intégré dans le groupe face à l’AJA et entré en jeu en fin de match, Mohamed Bayo a appris non sans étonnement sa non-convocation pour la rencontre face à l’OM à l’Orange Vélodrome alors que l’autre attaquant du LOSC Matias Fernandez-Pardo est indisponible durant plusieurs semaines. La mise à l’écart de trop pour l’un des supersubs les plus prolifiques de Ligue 1 (2 buts en 216 minutes de temps de jeu) qui ne comprend pas les voltes faces permanentes du LOSC à son égard. S’il n’avait pas prévu de quitter le Nord cet hiver, ce flou artistique pousse le n°27 du LOSC à imaginer toutes les possibilités y compris celle d’un départ selon nos informations.

Et de nombreux clubs français et européens lorgnent le buteur lillois. Outre le SCO d’Angers et le Royal Antwerp, le Celtic Glasgow est intéressé, de même que Las Palmas en Espagne, Como en Italie sont venus aux renseignements. En France, Montpellier mais aussi le FC Metz sont à l’affût pour un prêt de quelques mois. Du côté du club nordiste, un départ de leur attaquant sous contrat jusqu’en juin 2027 n’est pas vraiment une option envisageable, surtout en plein mercato d’hiver. Entre la blessure de Fernandez-Pardo et un dossier Jonathan David qui peut soudainement s’emballer, le LOSC temporise, au grand dam d’un Mohamed Bayo, qui n’aspire qu’à une seule chose, à savoir jouer… à Lille ou ailleurs.