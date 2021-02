Jean-Michel Aulas lâche ses vérités sur les dossiers brûlants de l'OL

La suite après cette publicité

Hier, l'OL Groupe a publié le bilan financier du premier semestre de l'exercice 2020-21. Comme on pouvait s'y attendre, les comptes du club rhodanien ont logiquement été impactés par les pertes liées à l'épidémie de coronavirus et au fiasco Mediapro. Malgré cela, les pensionnaires du Groupama Stadium restent positifs, eux qui ont de nombreux projets pour l'avenir. C'est le message envoyé par Jean-Michel Aulas ce mercredi sur le site officiel de l'OL. «C’est difficile de se comparer aux autres. Compte tenu de la poursuite des investissements structurels, l’élargissement de nos compétences sportives, le fait d’avoir poussé le sport féminin en France et aux Etats-Unis, cela nous donne une résilience beaucoup plus grande que les autres. C’est aussi pour cela que nous sommes conscients de nos forces et de nos faiblesses».

Il a ajouté : «nous sommes prêts à repartir et sommes actifs dans la recherche de la réouverture de nos infrastructures. On est prêt à relancer et à relancer très fort. On estime qu’au-delà de l’année prochaine, les prochaines années devraient nous permettre de nous retrouver en ligne avec le projet développé depuis 5 ans et l’ouverture du Groupama Stadium.» Malgré tout, il faut rester prudent dans une période de crise économique et sanitaire. Comme les deux mercato précédents, le prochain devrait être impacté selon JMA. «La situation de l’exercice nous impose d’avoir une approche réaliste. En début de saison on a fait partie des clubs qui ont continué d’investir, mais aussi de se renforcer de manière pertinente, sans investissement avec l’arrivée d’Islam Slimani. On ne peut pas imaginer que la préparation de l’année prochaine ne soit pas impactée par cette période».

Le prochain mercato impacté

Il poursuit : «le fait de participer à la Champions League nous amènerait à un certain nombre de revenus potentiels qui viendrait compenser ce qui nous a frappé cette année de manière un peu injuste. Indubitablement on sera obligé de tenir compte de cette période économique très déficitaire. Il faut se projeter dans une autre dimension, qui est la dimension de trésorerie, seuls les clubs qui résisteront à l’après covid pourront survivre. Notre trésorerie nous permet d’envisager de vivre normalement et de pouvoir résister. La conjoncture n’étant pas bonne sur le plan économique, d’autres ne pourront pas le faire. Je pense qu’il y a des efforts à faire de manière collégiale pour permette à la filière football de ne pas disparaitre totalement».

Pour le patron des Gones, il faudra aussi régler certains dossiers chauds comme l'avenir du staff. «Aujourd’hui l’OL fait partie des 4 clubs qui peuvent participer à la Champions League et même ambitionner d’aller vers le titre. Non seulement le staff reste et est en place jusqu’au 30 juin mais il est aussi possible qu’il soit renouvelé. J’ai toujours dit qu’on discuterait à la fin de l’année en cours. Une accession en Ligue des Champions, voire un titre, apporterait un certain nombre de réflexion à notre ligne de conduite». L'avenir du capitaine Memphis Depay, libre en juin prochain, préoccupe aussi le président de l'OL.

JMA espère toujours retenir Memphis

«C’est un joueur de grand talent qui apporte des solutions qui peuvent permettre à l’OL de se positionner tout en haut. Il peut être l’homme d’un grand bonheur pour l’OL. J’ai toujours souhaité que Memphis reste, on lui laisse exprimer ses ambitions et ses valeurs. On lui a fait des propositions qui n’ont pour l’instant pas été retenues. Jusqu’au bout on croit qu’il va renouveler pour la saison prochaine, et j’en serai très heureux». En attendant, le Néerlandais, comme ses coéquipiers, a été consulté au sujet de la baisse des salaires au sein de l'effectif.

«J’ai rencontré les joueurs et leur ai proposé des aménagements modulables. Dans un premier temps la possibilité d'intervenir sur la réduction de 25% du salaire au-dessus d'un montant minimum que nous avons fixé à 50 000 € mensuels, ce qui permettrait aussi aux jeunes joueurs de ne pas être impactés par cette baisse significative. Le groupe aurait la possibilité, sur les résultats sportifs obtenus, de récupérer tout ou partie de l’effort qui aurait été consenti sur cette baisse de leur rémunération. On espère aboutir, ce qui permettrait de réduire et d’optimiser notre masse salariale». Si l'OL n'est pas épargné par la crise, le club français fait son maximum pour trouver des solutions et continuer sa progression sous la houlette d'un Jean-Michel Aulas plus déterminé que jamais.