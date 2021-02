Les comptes de l'OL sont dans le rouge

La suite après cette publicité

L'Olympique Lyonnais a de formidables raisons d'être heureux. Sacré champion d'automne au mois de janvier, le club rhodanien est toujours dans le peloton de tête en Ligue 1 Uber Eats. Troisième à trois points du LOSC (1er) et deux du PSG (2e), l'équipe entraînée par Rudi Garcia vise une place en Ligue des Champions voire un peu plus. De quoi donner le sourire à tout l'OL. Une écurie qui n'échappe toutefois pas à la crise liée à l'épidémie de coronavirus. Et cela a forcément eu un impact négatif sur les finances des Gones comme on peut le constater sur le communiqué de presse publié par l'OL.

«Le Conseil d'Administration d'OL Groupe, réuni le 16 février 2021, a examiné les comptes semestriels de l'exercice 2020-21. L'activité et les résultats du 1er semestre de l'exercice 2020-21 (période du 1er juillet au 31 décembre 2020) ont été fortement impactés par les effets directs et indirects de la crise sanitaire sur l'industrie du sport professionnel et de l'évènementiel. Les restrictions sanitaires ont mis à l'arrêt les activités liées au Groupama Stadium (Billetterie et Events). Le Groupe est aussi fortement pénalisé sur la période par les conséquences de la décision malheureuse de la LFP d'arrêter le Championnat de France 2019-20, qui n'a pas permis à l'OL si le Championnat, comme dans tous les autres grands pays européens, avait été à son terme, d'envisager une qualification européenne; et par la défaillance de Mediapro».

Des pertes financières logiques avec la covid-19 et le fiasco Mediapro

Ainsi, le total des produits des activités au premier trimestre atteint par l'OL est de 123,3 millions d'euros. Soit une baisse de 37% par rapport à la même période l'an dernier (197,2 millions d'euros au 31 décembre 2019). L'absence de billetterie, par exemple, est un gros manque à gagner pour l'OL puisque celle-ci n'a rapporté que 1,9 million d'euros sur le premier trimestre contre 21,1 millions d'euros au même stade l'an dernier, soit une baisse de 91%. Idem pour toute la partie Events (-92%). L'OL a aussi des pertes en matière de droits TV puisque le club est passé de 77,8 millions en décembre 2019 à 44,2 millions d'euros en décembre 2020 (-43%).

A ce sujet, l'OL précise que «le manque à gagner pour le club est estimé à 17,7 millions d'euros environ sur les six premiers mois de l'exercice». Ce trou est à peu de la même taille pour la billetterie puisqu'il est estimé à 16,2 M€. Les pensionnaires du Groupama Stadium ont ensuite indiqué : «le Groupe estime ainsi, sur le plan financier, à environ 111 millions d'euros le montant total des impacts directs et indirects de la pandémie (y compris la défaillance de Mediapro et le manque à gagner lié à l'absence de participation en Champions League 2020-21) sur le total des produits des activités (hors trading joueurs)».

L'OL est optimiste pour le futur

Concernant ce point, c'est-à-dire les ventes de joueurs, l'OL a réussi à limiter au cours d'une période où les transactions étaient un peu plus compliquées. Ainsi, Lyon a vendu pour 53,3 millions d'euros (Bertrand Traoré, Martin Terrier, Amine Gouiri, Oumar Solet, Fernando Marçal, Kenny Tete). Soit une baisse de 23% par rapport à l'année précédente (69,1 millions d'euros). Si l'OL fait front durant cette période peu évidente pour tous, le club présidé par Jean-Michel Aulas se tourne vers l'avenir et continue d'avancer sur le développement d'OL Vallée. Ainsi, la livraison du pôle loisir est prévue fin février 2021.

L'ouverture de l'académie de tennis Jo-Wilfried Tsonga le sera pour le second trimestre 2022. Enfin, le club planche sur un projet d'implantation d'une nouvelle salle événementielle pour fin 2023. De quoi permettre à l'OL de voir l'avenir avec optimisme : «la poursuite de tous les projets stratégiques, autour de son cœur d'activité le football, permet au Groupe de rester confiant dès que la crise sanitaire actuelle sera résolue, dans sa capacité à atteindre les objectifs à l'horizon 2023-24, présentés en février dernier, de 420 à 440 millions d'euros de total des produits des activités (incluant le trading joueurs) et d'un EBE supérieur à 100 millions d'euros». De quoi rêver encore plus grand !