Ligue 1 : Lille se relance face à Ajaccio

En ouverture de la 4eme journée de Ligue 1, Lille se déplaçait sur la pelouse de l'AC Ajaccio. L'occasion de voir comment allait rebondir la formation de Paulo Fonseca après la gifle reçu face au PSG le week-end dernier (1-7). À domicile, les Corses espéraient obtenir leur première victoire de la saison. Romain Hamouma était associé à Mounaïm El Idrissy en attaque dans une composition classique pour les locaux alors que les Dogues se présentaient avec une équipe plutôt offensive emmenée par le quatuor Jonathan David, Yazici, Bamba et Zhegrova.

La suite après cette publicité

Dans les premières minutes de cette rencontre, les deux équipes se neutralisaient plutôt bien et Ajaccio posait même quelques soucis aux Lillois. Bien en place, les Corses utilisaient les espaces sur les couloirs pour créer des situations de centre vers El Idrissy. Mais après 10 minutes plutôt calme, le LOSC a commencé à hausser son niveau de jeu avec un Yusuf Yazici très à l'aise avec le cuir. Le Turc distillait les ballons, combinait avec Bamba et posait des problèmes à la défense corse. Et c'est forcément lui qui ouvrait le score d'une merveille de reprise de volée qui ne laissait aucune chance à Benjamin Leroy (17e).

Le LOSC se rassure

Dominateur et tout en maîtrise, Lille punissait une seconde fois Ajaccio sur l'une de ses rares incursions dans la surface. Cette fois-ci, c'est Jonathan Bamba qui y allait de son but. L'attaquant de 25 ans profitait d'une belle chevauchée d'Ismaily pour se mettre en position de frappe et faire le break juste avant la pause (2-0, 43e). De quoi assommer une équipe d'Ajaccio qui ne déméritait pas mais qui payait certaines erreurs de placement et de concentration.

Au retour des vestiaires, malgré les bonnes intentions de l'équipe promue, le LOSC gérait assez tranquillement son avance et en profitait même pour inscrire un troisième but. Après un coup-franc mal renvoyé, le défenseur Djalo envoyait une lourde frappe qui faisait trembler les filets de Leroy pour la troisième fois de la soirée. En fin de rencontre, les coéquipiers de Thomas Mangani finissaient par réduire l'écart. Bayala profitait d'un cafouillage dans la surface (84e). Jonathan David, de son côté, ratait un penalty dans les derniers instants du match. LOSC se relance donc après sa défaite face au PSG alors qu'Ajaccio reste avec un petit point en 4 journées.