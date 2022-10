OM : rien ne va plus pour Konrad De La Fuente à l'Olympiakos !

La suite après cette publicité

Rien ne va pour Konrad De La Fuente dans cette année civile 2022. Alors qu'il avait réalisé un bon début de saison 2021/2022 sous les ordres de Jorge Sampaoli après son arrivée en provenance du FC Barcelone, l'ailier américain n'a finalement pas réussi à s'imposer au fil de l'exercice. Deux blessures en seconde partie de saison (blessure musculaire et arthroscopie au genou) l'ont obligé à rester l'infirmerie jusqu'à la fin de l'année.

Au final, il n'aura disputé que 23 rencontres (dont 12 en tant que titulaire) toutes compétitions confondues entre la Ligue 1, la Coupe et les compétitions européennes (1 but, 3 passes décisives). Avec le départ de l'entraîneur argentin et l'arrivée d'Igor Tudor sur le banc de la formation olympienne, l'international de la Team USA (3 sélections) n'était pas dans les plans de son nouveau coach, qui a plus besoin de pistons que d'ailiers, l'obligeant ainsi à trouver un point de chute.

Un retour précoce à l'OM en janvier ?

À la mi-août, il rejoignait l'Olympiakos sous la forme d'un prêt et avait l'occasion de disputer la Ligue Europa et d'évoluer dans un championnat compétitif afin de changer l'avis du technicien croate. Mais son passage au Pirée ne s'est pas passé comme prévu... En effet, s'il a disputé quelques rencontres dans la foulée de son arrivée (5 entre septembre et octobre : 2 en qualifications de C3 et 3 en championnat), le joueur de 21 ans n'a pas convaincu l'Espagnol Carlos Corberán, limogé quelques semaines plus tard.

Non inscrit dans la liste de la formation grecque pour la Ligue Europa, Konrad De La Fuente n'a plus disputé la moindre minute en Super League depuis le 11 septembre dernier. Et à en croire le média local Sportime, le nouvel entraîneur Michel - passé par l'OM entre 2015 et 2016 - ne compterait pas non plus sur l'ancien Blaugrana pour la prochaine échéance face à Panaitolikos. Le natif de Miami pourrait alors voir son prêt chez les Rouge-et-Blanc écourté et donc retourner à l'OM dès le mois de janvier. Un nouveau dossier à gérer pour Pablo Longoria lors du prochain mercato hivernal...