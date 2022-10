OM : Michel revient sur son passage au club et s'en prend à Labrune

Invité de SalonVIP Champions sur beIN SPORTS, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, Michel, est revenu sur son passage dans la cité phocéenne. L'occasion pour le technicien espagnol de 59 ans, officiant sur le banc marseillais de 2015 à 2016, de saluer l'état d'esprit du groupe. L'opportunité également d'envoyer un tacle bien appuyé à Vincent Labrune, alors président du club olympien.

«J’avais envie de relever ce défi. Il y avait un moment d’agitation sociale entre la direction et les supporters mais j’ai eu un superbe vestiaire, des joueurs avec un caractère incroyable. Mandanda, Lass Diarra, des joueurs qui voulaient vraiment mouiller le maillot. Il y a des personnes qui voulaient tout changer au club donc ce n’était pas facile, j’avais aussi des joueurs très jeunes qui souffraient de la pression, c’est tout ça qui a rendu ma collaboration avec le club un peu difficile. C’était une superbe expérience, on joue toujours avec de la pression mais à Marseille, le poids du maillot pèse plus qu’ailleurs, il y a une tradition, une histoire et je crois que Monsieur Labrune ne l’avait pas très bien compris».