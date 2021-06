Euro 2020 : le joli message de Luis Enrique à Christian Eriksen

Les messages de soutien affluent. Après le malaise cardiaque de Christian Eriksen (29 ans) samedi à la 41ème minute de la rencontre entre le Danemark et la Finlande à Copenhague (1-0 pour les Finlandais score final), de nombreuses personnalités du ballon rond, à l'image de Romelu Lukaku, ont affiché leur soutien et envoyé leurs prières au milieu de terrain de l'Inter Milan, qui se trouve désormais dans un état stable après avoir frôlé la mort.

Présent en conférence de presse ce dimanche avant l'entrée en lice de l'Espagne contre la Suède lundi (21h), Luis Enrique, le sélectionneur de la Roja, a rendu hommage à Christian Eriksen au moment de prendre la parole face à la presse. «Je tiens, en mon nom et en celui de l'équipe entière, à envoyer un gros câlin à Christian Eriksen, sa famille, ses coéquipiers et la édération danoise. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement après les images choquantes d'hier (samedi). Nous espérons le revoir bientôt. Qu'il récupère et soit vite de retour sur le terrain, qui est son terrain de jeu naturel», a-t-il lâché dans des propos rapportés par la Cadena COPE.