Euro 2020, Belgique : l'hommage poignant de Romelu Lukaku à Christian Eriksen

La Belgique a frappé fort pour son entrée en lice dans cet Euro 2020. Victorieux 3-0 d'une faible formation russe, les Diables Rouges ont déjà marqué les esprits. Double buteur ce soir à Saint-Pétersbourg et élu homme du match par l'UEFA, Romelu Lukaku n'a pas manqué ses débuts dans la compétition.

Attendu comme l'homme providentiel par tout un peuple, l'attaquant belge a hissé les siens vers les sommets ce soir. Et pourtant, le principal protagoniste a été très affecté par le malaise de Christian Eriksen survenu lors de la rencontre entre le Danemark et la Finlande (0-1). Coéquipier du milieu danois à l'Inter Milan, les deux compères ont remporté ensemble le titre de champion d'Italie sous la houlette d'Antonio Conte.

Romelu Lukaku évoque toute sa tristesse

Si le microcosme du ballon rond a été sous le choc après ce grave accident, le buteur belge a encore plus souffert que les autres. Interrogé au micro de beIN Sports à l'issue de la rencontre, l'ancien joueur de Manchester United s'est livré en toute franchise devant la caméra. Et son discours demeure extrêmement touchant. « Je suis content de la victoire, mais pour moi c'était difficile de jouer car je pensais à mon coéquipier à l'Inter Christian Eriksen. J'espère qu'il va bien et ma performance je la lui dédie, » confie le Diable Rouge un brin ému.

Avant d'évoquer toute sa tristesse quand il a appris la nouvelle. « Pour ma part j'ai beaucoup pleuré, parce que j'ai passé 18 mois avec lui, on a vécu des moments forts. j'ai passé plus de temps avec lui qu'avec ma famille. Donc évidemment je pense fort à lui, à sa compagne et ses trois enfants. » Un témoignage poignant qui devrait donner beaucoup de forces à Christian Eriksen...