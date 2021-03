EdF : Jean-Michel Larqué demande à Deschamps de pardonner Benzema

Avec les performances toujours plus impressionnantes de Karim Benzema (33 ans) au Real Madrid, le débat sur sa non-sélection en Équipe de France est encore plus d’actualité. Didier Deschamps ne semble pas vouloir voir le Français de retour en Bleus. Et cela a de quoi frustrer les amoureux de football qui rêveraient de voir le talent de Benzema s’exprimer autour de celui d’un Griezmann, d’un Mbappé ou d’un Pogba. C’est le cas notamment de Jean-Michel Larqué qui, au micro de RMC Sport, a demandé à Didier Deschamps (52 ans) de pardonner l’attaquant madrilène.

« Le football est le seul secteur de la société où un accusé, même un coupable, puisque je considère que Benzema est coupable, est condamné à perpétuité, c’est le seul secteur. Je n’en veux pas à Didier, je dis simplement que le pardon, ça fait partie de notre société, des qualités d’un homme. Je sais que ce qui a été fait est terrible pour Didier. Et je pense que, malgré toutes les épreuves qu’il a pu endurer, pardonner, ce serait peut-être pour Didier, se grandir. »