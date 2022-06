L'OL face au colossal chantier des prolongations

11 mai 2022. Après plusieurs mois de négociations et d'échanges, Maxence Caqueret et l'Olympique Lyonnais sont enfin tombés d'accord. Le jeune milieu de terrain a ainsi prolongé son contrat jusqu'en juin 2026, lui dont le bail précédent arrivait à terme le 30 juin 2023. Un joli coup de la part des dirigeants rhodaniens, qui ont pu écarter les nombreux courtisans du Français tout en lui prouvant qu'il serait l'un des hommes de base du nouveau projet sportif. Un projet où l'accent sera mis sur l'ADN OL comme l'ont rappelé à plusieurs reprises Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot, qui ont œuvré pour le retour d'Alexandre Lacazette.

Lopes et Cherki, les dossiers prioritaires

Mais les dirigeants lyonnais ne comptent pas s'arrêter là. Ils veulent bâtir avec des éléments made in Lyon. Ce qu'est Anthony Lopes (31 ans). Il y a un an, le portier portugais était pourtant menacé par la possible arrivée d'André Onana, que Peter Bosz voulait faire signer. Finalement, Onana n'est pas venu et Lopes a réalisé une bonne saison individuellement, lui qui n'a pas vraiment été aidé par sa défense. Libre en juin 2023, le gardien formé à l'OL devrait parapher prochainement un nouveau contrat jusqu'en 2025, a annoncé L'Équipe. Une bonne nouvelle pour les pensionnaires du Groupama Stadium.

Ces derniers espèrent avoir autant de réussite avec Rayan Cherki (18 ans). Grand espoir du club, il n'a pas encore confirmé au plus haut niveau malgré ses qualités et son talent. On pensait le voir plus souvent à l'œuvre cette saison sous les ordres de Peter Bosz, qui aime miser sur les jeunes. Mais Cherki n'a pas autant joué qu'espéré, lui qui a notamment été blessé. Ce qui n'empêche pas l'OL de toujours croire en lui. Fin mars, JMA avait confié : «j'ai rencontré les représentants de Rayan pour leur dire de rester avec nous.» Les Gones veulent avancer avec le joueur, qui est suivi par Nice.

L'énigme Moussa Dembélé

Les deux parties doivent échanger dès le retour de blessure de Cherki, dont la priorité est le projet sportif. Avec le fameux ADN OL que veut promouvoir Jean-Michel Aulas, Lyon a ses chances. Moussa Dembélé (25 ans), lui, n'est pas un pur produit du centre de formation rhodanien. Mais l'attaquant est attaché au club, lui qui a pris des responsabilités et une place de leader en fin de saison quand le navire a sérieusement tangué. Libre dans un an, l'avant-centre a une belle cote en Angleterre. Un pays où il a fait ses preuves à Fulham avant de briller avec le Celtic en Écosse.

Des clubs comme Manchester United, Arsenal et Tottenham ont un œil sur lui, mais ils doivent d'abord régler des dossiers prioritaires. Séville et des clubs italiens, plus pour l'an prochain, ont aussi tâté le terrain. Mais comme expliqué sur notre site, il est dans l'optique de continuer à Lyon. En cas de projet sportivement et financièrement intéressant, il étudiera la question. Mais son avenir est pour le moment entre Rhône et Saône. Ce que Bosz voit d'un très bon oeil, puisqu'il compterait une année de plus sur un élément qu'il connaît et qu'il pourrait associer à Lacaazette. Toutefois, l'OL va se pencher sur son cas.

Des départs prévus cet été

Le club pourrait le vendre, mais ce ne sera pas à un prix énorme puisqu'il lui reste un an de contrat. L'autre option est que Moussa Dembélé prolonge son bail. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant du côté de Lyon. Loin d'être en position de force, l'OL, qui n'a pas vraiment anticipé, pourrait perdre son joueur gratuitement. Les Rhodaniens doivent également régler le dossier Houssem Aouar (23 ans). Ce n'est pas un secret, le milieu veut changer d'air. Le Betis, Leicester et d'autres écuries se sont notamment sur le coup. L'OL, qui a ouvert la porte à un départ, espère récupérer quelques liquidités à un an de la fin de son contrat.

Comme Aouar, Thiago Mendes (30 ans) est aussi en fin de contrat dans un an. Acheté 22 M€ en 2019, l'ancien du LOSC a des touches au Brésil. Revenu en grâce cette année, il est sur le marché tout comme Jérôme Boateng (33 ans). Arrivé libre, l'expérimenté défenseur a été décevant. Lyon ne s'opposera pas à son départ. Certaines sources parlent même d'une possible résiliation. Ce qui permettrait de faire des économies, puisque l'Allemand a un gros salaire. Damien Da Silva (34 ans), arrivé l'été dernier, et le jeune Lenny Pintor (21 ans), qui n'a pas vraiment eu sa chance avec l'équipe fanion et qui a été prêté, sont aussi libres en juin 2023. En parallèle du mercato, l'OL a donc du pain sur la planche !