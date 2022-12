Mercato : l’OM et le FC Barcelone vont se battre pour le même joueur

La suite après cette publicité

Le Mondial est terminé. Si tous les fans de foot étaient concentrés sur ce mois de foot assez intense, terminé par le sacre de l’Argentine, les dirigeants eux ont continué de travailler, en vue du mercato notamment. Alors que la fenêtre hivernale ouvrira dans une dizaine de jours, nul doute qu’ils sont nombreux à déjà avoir une belle shopping list, et une liste de joueurs dont ils souhaitent se débarrasser.

On sait que du côté de l’OM, il va y avoir des arrivées. Luis Suarez s’en est allé direction Almeria, alors qu’il faudra aussi remplacer le blessé Amine Harit. Gerson devrait lui aussi quitter la cité phocéenne. Comme révélé hier dans nos colonnes, les Marseillais font partie des intéressés par Jérémie Boga, le milieu offensif de l’Atalanta, en manque de temps de jeu en Serie A et déjà dans le viseur du club par le passé.

Un prix abordable

Et voilà qu’en Espagne, Mundo Deportivo évoque le nom de Nicolas Raskin, l’international espoirs belge. Selon le média, le milieu de terrain du Standard de Liège est suivi de très près par l’OM, notamment parce qu’il devrait quitter le club belge cet hiver. Du haut de ses 21 ans, il ne souhaite pas prolonger son contrat et a été envoyé avec l’équipe B, après une première partie de saison plutôt réussie pendant laquelle il a délivré 4 passes décisives en 16 rencontres de championnat (dont 14 titularisations).

Milieu au profil plutôt défensif, Raskin est aussi suivi par d’autres clubs du Vieux Continent, comme le FC Barcelone donc, ainsi que Leeds, la Fiorentina et les voisins de Bruges. Il est considéré comme une belle opportunité de marché, et celui qui est appelé à incarner l’avenir de la sélection belge ne devrait pas être spécialement cher au vu de sa situation contractuelle. A noter qu’il avait déjà été lié à l’OM et au LOSC, toujours friand de ce marché, par le passé.