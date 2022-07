Égypte : Rui Vitoria nouveau sélectionneur des Pharaons

En quête d'un nouveau sélectionneur depuis le départ d'Ehab Galal le 16 juin, deux mois après sa prise de fonction, l'Égypte tient son nouveau technicien. Rui Vitoria, 52 ans vient de prendre ses fonctions à la tête des Pharaons.

Ancien coach de Benfica, il a été champion du Portugal à trois reprises (2016, 2017 et 2019). Avant de prendre le poste de sélectionneur, il était entraîneur du Spartak Moscou. Il ressort de cette expérience avec un bilan très moyen (9 victoires, 6 nuls et 11 défaites). C'est également un ancien joueur, essentiellement au Portugal. Il était milieu de terrain entre 1988 et 2003.