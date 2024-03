Le Real Madrid porte plainte après les insultes contre Vinicius Jr

Depuis de longs mois maintenant, Vinicius Jr est la cible de comportements racistes et d’injures à chaque match qu’il dispute. L’international brésilien est même victime d’insultes sur certains matches alors qu’il ne joue même pas. Et sur les réseaux sociaux, ces dernières heures, plusieurs vidéos ont montré de nouveaux débordements racistes à son encontre lors des matches entre le FC Barcelone et Naples et celui de l’Atlético de Madrid face à Inter Milan en Ligue des Champions.

De quoi forcer le Real Madrid à réagir. Dans un communiqué, le club madrilène a annoncé avoir déposé une plainte. «Le Real Madrid CF a déposé une plainte auprès du Procureur général de l’État pour délits de haine et de discrimination, pour les insultes racistes et haineuses dirigées contre notre joueur Vinicius Junior à proximité du stade olympique de Montjuic et du stade métropolitain de Madrid pour les matches le FC Barcelone-Naples et Atlético de Madrid-Inter Milan, en Ligue des Champions. Le Real Madrid demande au parquet et aux forces de sécurité les enregistrements existants dans les deux lieux afin d’identifier les auteurs desdites insultes racistes et haineuses. Le Real Madrid condamne ces violentes attaques discriminatoires qui ont eu lieu, malheureusement, à plusieurs reprises, contre notre joueur Vinicius Junior. Notre club continuera à œuvrer pour défendre les valeurs du football et du sport, et restera ferme dans sa lutte zéro face à des épisodes aussi révoltants que ceux qui continuent de se produire ces derniers temps.» En espérant que cela fasse réellement bouger les choses…