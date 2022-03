La suite après cette publicité

Une semaine en enfer. Depuis son humiliante élimination en Champions League par le Real Madrid, le Paris Saint-Germain vit un véritable calvaire. Les joueurs, hormis Kylian Mbappé, l'entraîneur et les dirigeants sont tous pointés du doigt voire même insultés par les supporters, très en colère. Une colère qu'ils ont exprimé dimanche au Parc des Princes à l'occasion de la réception de Bordeaux.

Le PSG veut Leão

Malgré la victoire 3 à 0, les fans ont sifflé leurs joueurs. Ils ont aussi tagué le Camp des Loges et multiplié les actions de ce genre. Ils devraient d'ailleurs continuer à le faire, a expliqué Le Parisien ce mardi. Dans le dur, le PSG doit essayer de terminer tant bien que mal cet exercice 2021-22. Après ? Il sera temps de faire un grand ménage. Maurico Pochettino devrait s'en aller tout comme certains joueurs, dont Angel Di Maria ou Kylian Mbappé, que l'on attend à Madrid.

Leonardo pourrait également prendre la poudre d'escampette. Pourtant, le directeur sportif parisien planche sur le mercato depuis pas mal de temps. Le Lyonnais Lucas Paqueta est notamment dans son viseur. Mais comme d'habitude, le Brésilien prospecte en Italie, son terrain de chasse favori. Et d'après La Gazzetta dello Sport, c'est du côté de l'AC Milan que les pensionnaires du Parc des Princes regardent.

Une offre déjà transmise

En effet, la publication au papier rose révèle que le PSG fonce sur Rafael Leão et parle d'une offre de 70 millions d'euros. Un salaire de 6 millions d'euros nets par saison attendrait aussi le Portugais dans la capitale (11 buts et 5 assists en 32 matches toutes compétitions confondues cette saison). Toutefois, l'AC Milan espère toujours le faire prolonger alors que son contrat prend fin en juin 2024. Et les Lombards peuvent y croire.

Au micro de DAZN, l'ancien joueur de Lille avait confié récemment : « je suis content d’être à l’AC Milan et je veux entrer dans l’histoire ici. Je veux que mon nom soit inscrit au musée du club. J’aime vraiment ma vie avec ce club depuis trois ans. Mes avocats sont déjà en contact direct avec le club pour une prolongation. » La partie est loin donc d'être gagnée pour le Paris Saint-Germain qui prépare déjà demain.