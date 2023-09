Man City : Pep Guardiola assume l’échec Kalvin Phillips

A l’été 2022, Manchester City cassait sa tirelire pour s’offrir le prometteur Kalvin Phillips. Le jeune milieu de terrain débarquait chez le Champion d’Angleterre en titre en provenance de Leeds contre la somme de 54,5 millions d’euros. Un gros investissement pour l’international anglais de 26 ans (à l’époque) qui devait venir renforcer l’entrejeu des Cityzens. Mais il n’a jamais su s’intégrer dans sa nouvelle équipe avec seulement 21 matches (590 minutes disputées) sur sa première saison.

Cette année encore, il n’entre pas vraiment dans les plans de Pep Guardiola qui a assumé en conférence de presse l’échec. «Marcelo Bielsa a donné à Kalvin le meilleur de sa carrière. J’aurais adoré faire avec Kalvin ce que Marcelo lui a fait. Nous avons notre propre façon de jouer et il a parfois du mal dans certaines choses, alors que l’ancien style de jeu de Leeds était parfait pour lui. Le club lui a parlé car il ne disposait pas de beaucoup de minutes. "Il a dit 'non, je veux rester". Nous avons amené Kalvin ici pour ses qualités. Il est ouvert d’esprit, veut toujours apprendre et veut aider. C’est ce que nous voulons essayer de faire.» Une analyse honnête.