Éliminatoires Mondial 2022 : le Brésil poursuit son sans faute, l'Argentine régale malgré la frayeur Lionel Messi

Six sur six. Le Brésil a enchaîné ce jeudi soir un sixième succès en autant de rencontres dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2022 au Qatar. La Seleção de Tite, en déplacement au Chili, s'est imposée sur la plus petite des marges (1-0). Avec un duo Neymar-Gabigol en attaque et les Lyonnais Bruno Guimarães et Lucas Paqueta alignés au coup d'envoi, la Canarinha l'a emporté grâce à une réalisation d'Everton Ribeiro peu après l'heure de jeu (64e). À noter que le Marseillais Gerson est entré en jeu à la pause, célébrant ainsi sa première cape avec les A.

L'Argentine, de son côté, a obtenu un précieux succès sur la pelouse du Venezuela (1-3). Bien aidés par l'expulsion de Adrian Martinez (32e), coupable d'un véritable attentat sur Lionel Messi, les protégés de Lionel Scaloni ont déroulé. Lautaro Martinez (45e +2), Joaquin Correa (71e) et Angel Correa (74e) ont matérialisé cette domination. Yefferson Soteldo n'a pu que sauver l'honneur, sur penalty, en toute fin de partie (90e +4).

Brésil-Argentine dimanche

Messi, qui n'avait qu'une demi-heure dans les jambes avec le Paris SG depuis le début de la saison, a tenu le choc. La Pulga, qui est restée de longues minutes au sol après la rugueuse intervention de Martinez en première période, s'est créée une occasion nette (5e) avant d'être impliquée sur les buts des siens. En patron, le capitaine de l'Albiceleste a finalement disputé l'intégralité de la partie, récoltant un joli 7/10 dans les colonnes de Olé.

De son côté, l'Uruguay a été chercher un nul au Pérou (1-1). Tout s'est joué en première période. Renato Tapia a ouvert le score pour les locaux (25e) avant que Giorgian De Arrascaeta égalise presque dans la foulée (29e). Un bon résultat pour la Celeste, privée de Luis Suarez et Edinson Cavani notamment. Un peu plus tôt dans la soirée, la Colombie a obtenu un point de son déplacement en Bolivie (1-1) et l'Équateur s'est imposé contre le Paraguay (2-0).

Au classement de la zone Amérique du Sud, le Brésil caracole donc toujours en tête avec 18 points. L'Argentine suit avec 15 points devant l'Équateur, 12 points, et le duo Uruguay-Colombie, 9 points. Prochains rendez-vous, dimanche, un certain Brésil-Argentine, remake de la dernière finale de Copa América, et Équateur-Chili.