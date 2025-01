Jürgen Klopp et Mario Gomez préparent déjà les grands chantiers du Paris FC

Sous les yeux d’un Jürgen Klopp attentif en tribune d’honneur, le Paris FC s’est imposé 1-0 face à Amiens, grâce à un but d’Hamel. Présent à Charléty en tant que directeur des activités football du groupe Red Bull, l’ancien coach de Liverpool a symbolisé l’engagement croissant de Red Bull aux côtés de la famille Arnault dans le club. Après le match, Stéphane Gilli, coach de l’équipe francilienne, a même confirmé la venue de Klopp pour un échange au centre d’entraînement, un déplacement qui n’était pourtant pas prévu il y a quelques jours.

« Je n’ai pas encore échangé avec lui. On a simplement joué devant l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Je ne pense pas que ça ait changé grand chose pour les joueurs. Ce qui se passe autour ne fait pas gagner des matches. Ce qui m’intéresse, ce sont les 95 minutes sur le terrain. Il va venir demain au centre d’entraînement. On va pouvoir échanger ensemble », a-t-il déclaré. Gilli se réjouit ainsi de cette future discussion : « Ce sera simplement bénéfique d’avoir son analyse du match. »

Un autre regard d’expert avec Mario Gomez

Le Paris FC espère tirer parti des observations et des conseils de l’un des meilleurs tacticiens du football mondial. Ce rendez-vous s’inscrit dans une dynamique où le club cherche à structurer son projet avec des apports extérieurs de haut niveau. Nommé directeur technique du groupe Red Bull en janvier 2022, Mario Gomez voit également son influence s’étendre jusqu’au Paris FC. L’ancien attaquant du Bayern Munich s’implique activement dans l’évolution du club, en multipliant les visites à Charléty ces derniers mois. Selon L’Équipe, il a pris le temps d’évaluer les infrastructures pour mieux identifier les besoins. Gomez aurait notamment exprimé le besoin de trois nouveaux terrains et de bâtiments supplémentaires pour améliorer les conditions de travail des équipes.

François Ferracci, directeur sportif du PFC, salue son apport : « Le vécu comme joueur de Mario Gomez permet un retour d’expérience pour nous. Il priorise les choses, lui qui a connu de grands clubs. Cela nous permet d’avoir les idées plus claires ». Une implication croissante du groupe Redbull, déjà bien implémenté dans l’univers du ballon rond, qui semble apprécié au sein de la formation parisienne. Pour le directeur sportif du PFC, Francois Ferracci, le soutien technique du groupe Red Bull est un atout de poids, notamment au niveau du recrutement. « Red Bull ne nous a pas donné sa base de données mais des idées pour améliorer notre propre outil dans sa structure. On peut aller plus loin dans le détail sur un joueur, par exemple, mais on peut aussi être alerté sur un profil qu’on ne connaît pas forcément parce que, eux, ils ciblent toute la planète», a-t-il expliqué. De quoi, peut-être, grimper en Ligue 1 à la fin de la saison.