Real Madrid : comment mieux intégrer Kylian Mbappé ?

Le football il a changé. Et même un peu trop pour Kylian Mbappé, passé de patron offensif du Paris Saint-Germain à simple pion au Real Madrid. Si on se permet d’écrire cela, c’est que l’on a bien évidemment vu sa première sur la pelouse de Santiago Bernabeu, et qu’on a pu constater qu’à l’heure actuelle, il n’était pas particulièrement privilégié dans les circuits de passe, avec son nouveau poste de pur numéro 9. La preuve, il est le joueur de champ à avoir le moins touché le ballon face à Valladolid avec 47 ballons joués, contre 57 pour Vinicius et Rodrygo et 63 pour Arda Güler.

Déjà critiqué par la presse espagnole, qui s’attendait à mieux, mais pas encore condamné, il est bien évidemment défendu par son entraîneur Carlo Ancelotti et ses coéquipiers. Mais il va devoir appréhender ce nouveau rôle, et savoir être décisif avec moins de munitions qu’il pouvait avoir au PSG. Comment mieux l’intégrer dans ce secteur offensif qui a largement fait ses preuves la saison passée ? Ancelotti ne va pas changer ce qu’il a commencé à mettre en place. « Est-ce que je pense à le déplacer sur l’aile ? Absolument pas. C’est un attaquant spectaculaire, très rapide, il se déplace de manière phénoménale sans le ballon et attaque la profondeur. Il a eu trois ou quatre occasions. Dans cette position, il va marquer comme il a toujours marqué », a-t-il assuré après la victoire face à Valladolid.

Un nouveau schéma à venir ?

L’absence de Bellingham durant un mois ne change pas le problème pour Mbappé, qui doit apprendre à jouer avec Vinicius côté gauche et Rodrygo côté droit. Avec le premier nommé, il a combiné à 3 reprises en 85 minutes. Avec le second 5 fois. Mais c’est bien Vinicius qui a donné l’impression de vouloir mettre le Français dans les meilleures conditions. Problème : les appels de Mbappé n’ont pas été toujours bons, et Rodrygo n’a par exemple pas masqué son incompréhension sur une occasion où il a cru lancer son coéquipier dans le bon espace, alors que ce dernier avait tardé à démarrer.

Mbappé a plusieurs fois proposé des solutions dans la profondeur, notamment à ses défenseurs, ce qui a accouché d’une belle action en première période. Mais cette profondeur n’existait plus lorsque Güler, Vinicius ou Rodrygo avaient le ballon à 30 mètres des buts. Et ce sont plutôt les carences de Mbappé qui ont sauté aux yeux dans les petits espaces, avec des contrôles manqués notamment. Pour mieux l’intégrer, Carlo Ancelotti va d’abord faire preuve de patience, et de confiance, envers son attaquant. Il a connu la délicate intégration de Gareth Bale, et il est peut-être l’entraîneur le plus apte à démêler le sac de nœuds créé par l’arrivée de Mbappé dans l’effectif.

Une autre solution est aussi déjà évoqué par le média Relevo, avec un passage au 4-4-2, comme on a pu le voir en fin de match contre Valladolid. Un tel schéma met en avant les qualités de Mbappé, qui aime avoir un autre attaquant axial pour tourner autour. C’est comme ça qu’il a explosé à Monaco. Sera-ce tenté par Ancelotti dès la prochaine rencontre face à Las Palmas ? Réponse jeudi soir.