Un international danois va rester 4 semaines en prison

Attaquant de 36 ans, Nicki Bille Nielsen est actuellement loin de passer les meilleurs moments de sa carrière. Joueur de Vaerebro Bk au Danemark, le droitier avait surtout connu trois capes avec le Danemark en 2013. Passé par Nordsjaelland, Villarreal, Elche et le Rayo Vallecano, il a aussi joué en France lors de la saison 2014/2015 du côté du FC Évian Thonon Gaillard où il aura disputé 19 matches de Ligue 1 pour 1 but.

Comme le rapporte SE, le joueur a été arrêté après avoir commis un vol dans un supermarché qui équivaut à 176 couronnes danoises soit 23,6 euros. Le butin dérobé serait une bouteille de vin, un jus et de la soupe instantanée. Ce dernier aurait d’ailleurs menacé de frapper les employés de l’établissement en déclarant ceci : «je vais te casser la mâchoire pour que tu manges du yaourt pendant six semaines.» Il restera détenu jusqu’au 31 octobre prochain. Il a déjà été jugé pour coups sur son ancienne compagne et pour une confrontation avec un agent de police.