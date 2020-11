Inter : Beppe Marotta voit Eriksen partir en janvier

Plus les jours avancent et plus l'avenir de Christian Eriksen (28 ans) semble s'écrire loin de l'Inter. Quelques jours après avoir évoqué l'avenir du milieu de terrain, Beppe Marotta a cette fois ouvert la porte au Danois, affirmant même qu'il demanderait sans doute à partir face à son maigre temps de jeu sous les ordres de Conte.

«S'il ne joue pas d'ici janvier, il est presque certain qu'il demandera à quitter le club. Nous avons décidé de faire signer il y a un an pour 20 M€. C'était une bonne affaire mais peut-être qu'il ne correspond pas à notre façon de jouer » a expliqué le directeur sportif sur Sky Sport Italia. Alors que le joueur touche un énorme salaire compris entre 14 et 18 M€ par saison, l'Inter ne s'opposera pas à un départ, même en-dessous des 20 M€. Les candidats savent à quoi s'attendre.