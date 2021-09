Monaco : Niko Kovac salue les progrès de l'OM

Samedi, l'AS Monaco accueille l'Olympique de Marseille pour le choc de la 5e journée de Ligue 1. Niko Kovac, présent en conférence de presse ce jeudi, se méfie d'ailleurs de l'écurie de Jorge Sampaoli, chez qui il a noté de réels progrès depuis la saison passée.

La suite après cette publicité

«L’OM a toujours été une des meilleures équipes du championnat de France. Pour moi, Marseille est l’un des favoris pour le podium. Nous avons vu leurs gros progrès entre la saison dernière et celle-ci. Ils jouent avec agressivité et sur un rythme élevé, pressent aussi haut que possible, ils n’abandonnent jamais et marquent beaucoup dans le dernier quart d’heure, ce qui montre qu’ils sont au point physiquement. Je ne connais pas leur coach personnellement mais j’ai suivi sa carrière, notamment avec les sélections du Chili et de l’Argentine. C’est un entraîneur sud-américain, positif, avec du caractère, qui transmet des émotions. Je suis aussi comme cela», a confié le Croate. Gros match en perspective.